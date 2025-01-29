У США суд заблокував рішення Трампа про заморожування федеральних грантів

Рішення Дональда Трампа про заморожування федеральних грантів заблокував суд. Фото: Yahoo News

Федеральний суд США тимчасово призупинив рішення адміністрації Дональда Трампа про заморожування федеральних грантів та позик. Про це сьогодні повідомило агентство Associated Press (AP).

АР пише, що суддя ухвалила рішення після позову Національної ради некомерційних організацій і пояснила його тим, що у розпорядження Білого дому «є ризик непоправної шкоди», а «уряд не знає всього обсягу програм, які підлягатимуть заморожуванню».

Зазначається, що суд виніс рішення «за кілька хвилин» до того, як обмеження фінансування мало набути чинності.

У своїй публікації AP зазначає, що план адміністрації Трампа викликав паніку та розгубленість в уряді США, створюючи загрозу конституційного конфлікту з питань контролю за податковими грошима.

Раніше, 28 січня 2025 року, бюджетне управління адміністрації Трампа розпорядилося поставити на паузу гранти, кредити та іншу федеральну фінансову допомогу. Цей указ торкається, серед іншого, університетських грантів, кредитів для малого бізнесу, проектів із захисту навколишнього середовища та підтримки гендерної різноманітності.

При цьому багато хто висловив побоювання, що це рішення може призвести до закриття тисячі НКО у всьому світі. На межі закриття, наприклад, опинилося багато українських ЗМІ.

Нагадаємо, раніше американське видання The New York Times повідомило, що військову допомогу США для України призупинено мінімум на 90 днів.