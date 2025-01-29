Военная помощь США для Украины приостановлена на 90 дней — NYT

Минимум на 90 дней приостановлена военная помощь США для Украины. Фото: The War Zone

США приостановили поставки помощи иностранным странам минимум на 90 дней. Оказалось, что это касается и военных в Украине, пишет американское издание The New York Times.

В Госдепе объяснили, что этот шаг направлен на обеспечение того, чтобы все программы иностранной помощи «были эффективными и соответствовали внешней политике США согласно программе "Америка прежде всего"», отмечает издание.

Указ о прекращении иностранной помощи стал первой крупной внешнеполитической акцией Трампа.

Как пишет издание, приказ американского президента распространяется на большинство программ помощи военным и безопасности, в частности в Украине, Тайване и Иордании. Значительную часть этой помощи обеспечивал Государственный департамент.

Ранее стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) уже приостановило финансирование программ и проектов в Украине. К ним, в частности, принадлежали проекты по поддержке ветеранов, беженцев и свободных СМИ.

На фоне сообщения в СМИ руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко опубликовал в телеграм-канале пост, в котором заверил, что военная помощь США для Украины продолжается по принятым ранее пакетам военной помощи.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что решение Госдепа по заморозке иностранной помощи не повлияет на поставки оружия в Украину.