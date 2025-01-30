В ОВА назвали количество людей, которые остаются в зоне активных боевых действий на Донетчине

Последствия боевых действий в Донецкой области. Фото: Национальная полиция

В Донецкой области в населенных пунктах, отнесенных к зоне активных боевых действий, остается около 45 000 человек, из них 220 – это дети. Об этом на онлайн-брифинге сообщил начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по гражданской защите, мобилизационной и оборонной работе Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает агентство «Укринформ».



По его словам, эвакуация продолжается.



«В Донецкой области в настоящее время остаются 19 громад, населенные пункты которых отнесены к зоне активных боевых действий: Покровская, Часовоярская, Торецкая, Бахмутская, Соледарская, Звановская, Северская, Ильиновская, Константиновская, Лиманская, Гродовская, Кураховская , Мирноградская, Новогродовская, Очеретинская, Селидовская, Угледарская и Великоновоселковская», – сказал Петлин.

Напомним, что в ОВА рассказали, сколько людей остается в городе Покровск Донецкой области.