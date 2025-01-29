«Почти весь центр города разрушен»: в ОВА рассказали, сколько людей остается в Покровске

Покровск. Фото: Покровская ГВА

В городе Покровск Донецкой области до сих пор остаются около 7000 человек. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, почти весь центр города разрушен.



«Всех детей мы вывезли. У людей есть возможность выехать. Работают органы власти, подразделения полиции и ГСЧС, волонтеры нам помогают в этом направлении», – отметил Филашкин.

Напомним, что в Покровске стало больше мест, куда не доезжают спасатели и эвакуационные авто, в результате чего людям приходится выходить пешком.