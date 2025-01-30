В ОВА назвали кількість людей, які залишаються у зоні активних бойових дій на Донеччині

Наслідки бойових дій у Донецькій області. Фото: Національна поліція

В Донецькій області в населених пунктах, віднесених до зони активних бойових дій, залишається близько 45 000 людей, з них 220 – це діти. Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає агентство «Укрінформ».



За його словами, евакуація продовжується.



«У Донецькій області наразі залишаються 19 громад, населені пункти яких віднесені до зони активних бойових дій: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мирноградська, Новогродівська, Селидівська, Вугледарська та Великоновосілківська», – сказав Петлін.

Нагадаємо, що в ОВА розповіли, скільки людей залишається у місті Покровськ Донецької області.