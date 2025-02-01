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За сутки на Донетчине ранены 3 человека

01 февраля 2025, 08:30

За сутки на Донетчине ранены 3 человека

За 31 января российские войска ранили двух жителей Покровска и одного в селе Катериновка. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.  

Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Донецкой области погибли 2947 мирных жителей. Ранены — 6653.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ вечером 31 января нанесла ракетный удар по историческому центру Одессы. Известно о трех пострадавших, они госпитализированы.

Город Константиновка Донецкой области 31 января снова попал под российский обстрел.

Напомним, после удара российских войск по Краматорску 30 января пострадали 13 человек, среди них двое детей.

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