Под обстрел попали волонтеры в Покровске

В Покровске Донецкой области российские военные 30 января с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль, в котором находились волонтеры. Все они получили ранения, медицинскую помощь им предоставили в Доброполье. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«В 13:00 в результате обстрела FPV-дроном восточной части Покровска ранены 3 гражданских лица (волонтеры) и поврежден эвакуационный автомобиль FIAT», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что двое мужчин и одна женщина получили ранения. Пострадавшие самостоятельно обратились за помощью в травматологическое отделение медицинского учреждения в городе Доброполье.



В ночь на 30 января (точное время не известно) произошел обстрел частного сектора центральной части Покровска, в результате которого выгорел сарай, угольник, летняя кухня, информация по дому отсутствует.



В 7:47 произошел обстрел села Гришино. В результате атаки загорелся автомобиль на площади 6 м кв., пожар ликвидирован до прибытия подразделения ГСЧС. Погибших и пострадавших нет.



В 11:00 произошел обстрел FPV-дроном неподалеку путепровода Восточный. В результате обстрела ранен мужчина, также поврежден автомобиль ВАЗ 2105. С множественными осколочными ранениями головы и грудной клетки пострадавший доставлен в Добропольскую больницу.



В 13:45 произошел обстрел города Родинское, в результате которого повреждена кровля местной АЗС. Информация о пострадавших не поступала.



В 14:30 произошел обстрел северной части Покровска. Враг применил против жилого квартала ФАБ-250. Повреждены семь частных жилых домов. Информация о пострадавших не поступала.



Также 30 января в Добропольскую ЦРБ за медицинской помощью с множественными осколочными ранениями тела и ссадинами мягких тканей головы обратились двое мужчин 1981 и 1988 годов рождения, которые попали под обстрел в Покровске 28.01.2025 года.





Ранее мы писали, что за 30 января россияне убили одного жителя Донецкой области — в селе Иванополье.