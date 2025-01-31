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Россияне из артиллерии обстреляли Константиновку: повреждены дома, админздания, магазины

31 января 2025, 13:37

Россияне из артиллерии обстреляли Константиновку: повреждены дома, админздания, магазины

Российские военные сегодня из ствольной артиллерии обстреляли центр Константиновки Донецкой области. Фото: ГВА Российские военные сегодня из ствольной артиллерии обстреляли центр Константиновки Донецкой области. Фото: ГВА

Город Константиновка Донецкой области сегодня, 31 января, снова попал под российский обстрел. Об этом сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что в промежуток с 09:00 до 10:20 «произошел обстрел из ствольной артиллерии города Константиновки».  

Установлено пять попаданий по территории города.  

Повреждены: фасад многоэтажного дома, фасад административного здания, фасад автостанции, фасад магазина, легковой автомобиль, линии электросети ДТЭК, фасады частных домов.

Также в ГВА отметили, что сегодня на рассвете российские оккупанты совершили обстрел из ствольной артиллерии по территории Новодмитровского старостинского округа. В результате атаки зафиксировано повреждение фасадов частных домов. 

Пострадавших нет.

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