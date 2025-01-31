Россияне из артиллерии обстреляли Константиновку: повреждены дома, админздания, магазины

Город Константиновка Донецкой области сегодня, 31 января, снова попал под российский обстрел. Об этом сообщила городская военная администрация.
Отмечается, что в промежуток с 09:00 до 10:20 «произошел обстрел из ствольной артиллерии города Константиновки».
Установлено пять попаданий по территории города.
Повреждены: фасад многоэтажного дома, фасад административного здания, фасад автостанции, фасад магазина, легковой автомобиль, линии электросети ДТЭК, фасады частных домов.
Также в ГВА отметили, что сегодня на рассвете российские оккупанты совершили обстрел из ствольной артиллерии по территории Новодмитровского старостинского округа. В результате атаки зафиксировано повреждение фасадов частных домов.
Пострадавших нет.