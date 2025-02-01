В Полтаве под завалами жилого дома ищут людей, число жертв растет

До 14 человек увеличилось количество пострадавших в Полтаве в результате ракетного удара РФ по жилому дому. Из них — 3 ребенка. До 7 человек увеличилось количество погибших. Спасены 22 человека.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.