По Донетчине оккупанты нанесли более 4 тысяч ударов за сутки

Более 4 тысяч ударов нанесла армия РФ по Донецкой области за сутки. Как сообщалось, три человека получили ранения. В полиции показали последствия атак.

Под ударом находились 9 населенных пунктов: города Константиновка, Краматорск, Покровск, поселок Дробышево, села Иванополье, Екатериновка, Сергеевка, Стародубовка, Стенки.



Поврежден 61 гражданский объект, из них 41 жилой дом.

Покровск атаковали 8 раз: авиабомбами «ФАБ-250», РСЗО «Смерч», дронами, артиллерией. Ранены два мирных жителя, разрушениям подверглись 7 многоквартирных домов, 2 больницы, церковь, гражданский грузовик.

В Катериновке Краматорского района: один раненый и три поврежденных частных дома.

В результате попадания бомб «ФАБ-250» в Дробышево повреждены 4 частных дома, в Стародубовке Николаевской громады — 10 домохозяйств.

Константиновку оккупанты накрыли из артиллерии: повреждены многоквартирный и 4 частных дома, админздание, автостанция, магазин, автомобили, газопровод, 6 ЛЭП. В Иванополье — 7 поврежденных домов, в Стенках — три.



На Сергеевку Удачненской громады оккупанты сбросили авиабомбу мощностью 500 кг, чем повредили два частных дома и объект инфраструктуры.



Кроме того, установлена информация о двух мирных жителях, погибших в Северске 30 января.



До 3 человек возросло количество погибших в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Полтаве.



Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ вечером 31 января нанесла ракетный удар по историческому центру Одессы. Известно о трех пострадавших, они госпитализированы.