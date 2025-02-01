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У Полтаві під завалами житлового будинку шукають людей, кількість жертв зростає

01 лютого 2025, 15:20

У Полтаві під завалами житлового будинку шукають людей, кількість жертв зростає

У Полтаві під завалами житлового будинку шукають людей, кількість жертв зростає

До 14 людей збільшилася кількість постраждалих у Полтаві внаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку. З них — 3 дитини. До 7 осіб збільшилась кількість загиблих. Врятовано 22 особи.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія РФ увечері 31 січня завдала ракетного удару по історичному центру Одеси. Відомо про трьох постраждалих, їх госпіталізовано.

Низка українських міст потрапили під обстріл у ніч на 1 лютого та вранці.

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