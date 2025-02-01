У Полтаві під завалами житлового будинку шукають людей, кількість жертв зростає

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія РФ увечері 31 січня завдала ракетного удару по історичному центру Одеси. Відомо про трьох постраждалих, їх госпіталізовано.



Низка українських міст потрапили під обстріл у ніч на 1 лютого та вранці.