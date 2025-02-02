Ракетный удар по Полтаве: количество жертв возросло

В Полтаве количество жертв ракетного удара возросло до 14. Фото: ГСЧС

Число жертв и пострадавших в результате ракетной атаки по Полтаве возросло. По состоянию на 10:41 известно о 14 погибших. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«В Полтаве количество погибших возросло до 14 человек, из них 2 ребенка. 17 человек пострадали, среди них 4 детей, 22 — спасены», — говорится в сообщении.



В Полтавской областной военной администрации отметили, что один пострадавший умер в больнице.





В ведомстве отметили, что психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 194 лицам, из них — 11 детей.



Аварийно-спасательные работы продолжаются.



Напомним, российская армия утром 1 февраля нанесла ракетный удар по жилому дому в Полтаве. По состоянию на утро 2 февраля было известно о 12 жертвах.