Ракетний удар по Полтаві: кількість жертв зросла

У Полтаві кількість жертв ракетного удару зросла до 14. Фото: ДСНС

Кількість жертв і постраждалих внаслідок ракетної атаки по Полтаві зросла. Станом на 10:41 відомо про 14 загиблих. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«У Полтаві кількість загиблих зросла до 14 осіб, із них 2 дитини. 17 людей постраждали, серед них 4 дітей, 22 — врятовано», — йдеться у повідомленні.



У Полтавській обласній військовій адміністрації зазначили, що один постраждалий помер у лікарні.





У відомстві зазначили, що психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 194 особам, з них — 11 дітей.



Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.



Нагадаємо, російська армія вранці 1 лютого завдала ракетного удару по житловому будинку в Полтаві. Станом на ранок 2 лютого було відомо про 12 жертв.