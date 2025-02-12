Оккупированный Бердянск остался без водоснабжения из-за порыва на водопроводе

Весь Бердянск остался без водоснабжения из-за порыва на Бердовском водопроводе, сообщает местное издание «Бердянск Сегодня».



Оккупационные власти города сообщили, что в связи с аварией весь город будет отключен от водоснабжения. Информация о сроках устранения аварии на данный момент не предоставлена.



Напомним, 24 декабря 2024 года, во временно оккупированном Бердянске взорвалось авто председателя оккупационного совета города Василия Нечета.