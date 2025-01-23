В оккупированном Бердянске подорвали автомобиль с сотрудниками ФСБ: есть погибшие и раненый – ГВА

Утром 23 января прогремел взрыв возле здания, где, по сообщениям местных жителей, размещается офис ФСБ в микрорайоне Колония в оккупированном городе Бердянск Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Бердянской городской военной администрации.



Горожане сообщали о большом количестве оккупационной полиции и «скорых».



По предварительной информации, взорвали автомобиль захватчиков, в результате чего погибли двое сотрудников ФСБ, еще один – сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Информация уточняется.

Напомним, что партизаны устроили диверсию возле воинской части армии РФ в Донецке, в результате чего уничтожен автомобиль оккупантов.