Зеленский о разговоре Трампа и Путина: «Это риск для всего мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным представляет угрозу не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира.



«Я думаю, что это не риск для США. Это не риск для Трампа, потому что он сильнее Путина. Но это риск для всего мира», — сказал Зеленский во время выступления на панельной дискуссии «Стратегические инвестиции: будущее украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.



Глава государства подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США и Европы — это важный политический сигнал Путину. Он выразил уверенность, что Вашингтон и Брюссель должны действовать сообща, чтобы сдержать российскую агрессию.

Украина и НАТО: США никогда не говорили о готовности принять Киев в Альянс

Зеленский также затронул тему членства Украины в НАТО, отметив, что американские лидеры никогда не давали четких гарантий о вступлении страны в Альянс.



«Будем честными, Соединенные Штаты никогда не видели нас в НАТО. Они лишь говорили об этом. Но на самом деле они не хотели, чтобы мы были в НАТО. Это правда. Я не о людях. И есть много конгрессменов, сенаторов, которые всегда участвовали в нашем стремлении в НАТО, но на самом деле на уровне лидера страны, на уровне президента, я никогда не слышал, что мы будем в НАТО», — заявил Зеленский.

Защита природных ресурсов Украины

Президент Украины также подчеркнул важность защиты стратегических ресурсов страны, чтобы они не попали в руки России и ее союзников.



«Мы получили предложение по инвестициям в критические минералы Украины, и мы об этом много говорили: я говорил, что надо защищать Украину, наши ресурсы... Когда мы говорим о защите наших ресурсов, чтобы они не попали в руки оккупационной России и их союзникам, надо все это защищать. А если страны их защищают, это очень важно», — отметил Зеленский.



По его словам, поддержка Украины Западом имеет ключевое значение не только в военном аспекте, но и с точки зрения экономической безопасности.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он косвенно упомянул Украину, главным образом сосредоточившись на критике европейских партнеров. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко, присутствовавший на выступлении Вэнса в Мюнхене, поделился своими впечатлениями в телеграм.