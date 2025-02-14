Зеленський про розмову Трампа та Путіна: «Це ризик для всього світу»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним становить загрозу не лише Сполученим Штатам, а й всьому світу.
«Я думаю, що це не є ризиком для США. Це не ризик для Трампа, тому що він сильніший за Путіна. Але це є ризиком для всього світу», — сказав Зеленський під час виступу на панельній дискусії «Стратегічні інвестиції: майбутнє українсько-американської співпраці у сфері безпеки» у рамках Мюнхенської конференції з безпеки.
Глава держави наголосив, що підтримка України з боку США та Європи — це важливий політичний сигнал Путіну. Він висловив упевненість, що Вашингтон та Брюссель мають діяти спільно, щоб стримати російську агресію.
Зеленський також торкнувся теми членства України в НАТО, зазначивши, що американські лідери ніколи не давали чітких гарантій щодо вступу країни до Альянсу.
«Будьмо чесними, Сполучені Штати ніколи не бачили нас у НАТО. Вони лише говорили про це. Але вони не хотіли, щоб ми були в НАТО. Це правда. Я не про людей. І є багато конгресменів, сенаторів, які завжди брали участь у нашому прагненні до НАТО, але насправді на рівні лідера країни, на рівні президента, я ніколи не чув, що ми будемо у НАТО», — заявив Зеленський.
Президент України також наголосив на важливості захисту стратегічних ресурсів країни, щоб вони не потрапили до рук Росії та її союзників.
«Ми отримали пропозицію щодо інвестицій у критичні мінерали України, і ми про це багато говорили: я казав, що треба захищати Україну, наші ресурси... Коли ми говоримо про захист наших ресурсів, щоб вони не потрапили до рук окупаційної Росії та їхніх союзників, треба все це захищати. А якщо країни їх захищають, то це дуже важливо», — зазначив Зеленський.
За його словами, підтримка України Заходом має ключове значення не лише у військовому аспекті, а й з погляду економічної безпеки.
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Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на Мюнхенській безпековій конференції. У своїй промові він опосередковано згадав Україну, головним чином зосередившись на критиці європейських партнерів. Народний депутат України Олексій Гончаренко, який був присутній на виступі Венса у Мюнхені, поділився своїми враженнями у телеграм.