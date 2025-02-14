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Зеленський про розмову Трампа та Путіна: «Це ризик для всього світу»

14 лютого 2025, 17:30

Зеленський про розмову Трампа та Путіна: «Це ризик для всього світу»

Зеленський про розмову Трампа та Путіна: «Це ризик для всього світу»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним становить загрозу не лише Сполученим Штатам, а й всьому світу.

«Я думаю, що це не є ризиком для США. Це не ризик для Трампа, тому що він сильніший за Путіна. Але це є ризиком для всього світу», — сказав Зеленський під час виступу на панельній дискусії «Стратегічні інвестиції: майбутнє українсько-американської співпраці у сфері безпеки» у рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

Глава держави наголосив, що підтримка України з боку США та Європи — це важливий політичний сигнал Путіну. Він висловив упевненість, що Вашингтон та Брюссель мають діяти спільно, щоб стримати російську агресію.

Україна та НАТО: США ніколи не говорили про готовність прийняти Київ до Альянсу

Зеленський також торкнувся теми членства України в НАТО, зазначивши, що американські лідери ніколи не давали чітких гарантій щодо вступу країни до Альянсу.

«Будьмо чесними, Сполучені Штати ніколи не бачили нас у НАТО. Вони лише говорили про це. Але вони не хотіли, щоб ми були в НАТО. Це правда. Я не про людей. І є багато конгресменів, сенаторів, які завжди брали участь у нашому прагненні до НАТО, але насправді на рівні лідера країни, на рівні президента, я ніколи не чув, що ми будемо у НАТО», — заявив Зеленський.

Захист природних ресурсів України

Президент України також наголосив на важливості захисту стратегічних ресурсів країни, щоб вони не потрапили до рук Росії та її союзників.

«Ми отримали пропозицію щодо інвестицій у критичні мінерали України, і ми про це багато говорили: я казав, що треба захищати Україну, наші ресурси... Коли ми говоримо про захист наших ресурсів, щоб вони не потрапили до рук окупаційної Росії та їхніх союзників, треба все це захищати. А якщо країни їх захищають, то це дуже важливо», — зазначив Зеленський.

За його словами, підтримка України Заходом має ключове значення не лише у військовому аспекті, а й з погляду економічної безпеки.

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Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на Мюнхенській безпековій конференції. У своїй промові він опосередковано згадав Україну, головним чином зосередившись на критиці європейських партнерів. Народний депутат України Олексій Гончаренко, який був присутній на виступі Венса у Мюнхені, поділився своїми враженнями у телеграм.

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