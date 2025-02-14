Вице-президент США раскритиковал Европу на Мюнхенской конференции: Украину упомянул опосредованно

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: ABC News

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он косвенно упомянул Украину, главным образом сосредоточившись на критике европейских партнеров.

Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа озабочена европейской безопасностью.

«Мы считаем, что можем договориться в отношении Украины и России, это будет важно в ближайшие годы для Европы. Но внешние акторы — Россия и Китай — меня не столько беспокоят. Меня беспокоят угрозы изнутри», — заявил он и перешел к заявлениям о том, что Европа якобы не разделяет общие с США демократические ценности.

Вэнс раскритиковал бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона, который недавно «выразил восторг по поводу решения правительства Румынии отменить результаты выборов» и предположил, что то же самое может произойти в Германии.

По его словам, на протяжении многих лет все говорили, что все, что Запад финансирует и поддерживает, делается во имя демократических ценностей — от политики в отношении Украины до цифровой цензуры.

«Но, когда мы видим, как европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы должны задаться вопросом, соответствуем ли мы высоким стандартам», — отметил вице-президент США.

Вэнс вернулся к вопросу аннулированных выборов в Румынии, заявив, что их отменили «по неубедительным подозрениям спецслужб и под огромным давлением соседей по континенту». Он также раскритиковал предположение о том, что демократию можно уничтожить с помощью нескольких сот тысяч долларов и цифровой рекламы из другой страны.

«Если вы верите в это, то ваша демократия не была очень сильной с самого начала», — отметил Вэнс.

По его мнению, организаторы Мюнхенской конференции должны были допустить к участию политиков-популистов, с которыми «не обязательно соглашаться, но мы обязаны хотя бы участвовать в диалоге с ними».