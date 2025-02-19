В окупованому Маріуполі море забруднюється каналізаційними стоками

Каналізаційні стоки забруднюють море в окупованому Маріуполі. Фото: соцмережі

Каналізаційні стоки заповнили набережну і стікають прямо в Азовське море в окупованому Маріуполі. Відповідні фото та відео виклали у соцмережах жителі Маріуполя. Вони обурені бездіяльністю окупаційної влади, повідомляє Маріупольська міська рада у телеграм-каналі.

«По всьому тротуару тече, запах нестерпний, стікає все в море. Скільки це триватиме!» — пишуть городяни.

У повідомленні також наголошується, що відбувається і забруднення міських річок, що впадають у море. Вже неодноразово городяни скаржилися на це у місцевих пабликах, але окупанти не діють.

У міськраді нагадали, що минулого сезону у місті заборонили купатися в Азовському морі через загрозу зараження інфекційними захворюваннями.