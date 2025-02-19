Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Европа высказалась в защиту Зеленского: кто ответил Трампу

19 февраля 2025, 22:18

Европа высказалась в защиту Зеленского: кто ответил Трампу

Европа высказалась в защиту Зеленского: кто ответил Трампу

Недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский — диктатор, вызвали волну критики со стороны политиков США, Европы и Великобритании. Бывшие соратники Трампа, а также главы государств и лидеры партий обвинили его в распространении российской пропаганды и подчеркнули, что Украина ведет законную борьбу за свою независимость.

США: критика от бывших союзников Трампа

Экс-вице-президент Майк Пенс резко отреагировал на слова Трампа о том, что Украина якобы начала войну:

«Господин президент, не Украина "начинала" эту войну. Россия начала неспровоцированное и жестокое вторжение, унеся сотни тысяч жизней. Дорога к миру должна быть построена на правде», — написал он в соцсети X.

Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон назвал слова экс-президента о Зеленском «позорными»:

«Наша поддержка Украины никогда не была благотворительностью. Наш образ жизни дома зависит от нашей силы за рубежом», — заявил он.

Европейские лидеры: резкая реакция на заявление Трампа

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что называть Зеленского диктатором — это проявление большого цинизма:

«Как можно организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована, а вся страна находится под ежедневными обстрелами?».

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре назвал заявления Трампа «глубоко необоснованными»:

«Зеленский — всенародно избранный президент, которому полномасштабная война застала в середине его срока».

Лидер оппозиционной Либеральной партии Норвегии Гури Мелби пошла еще дальше:

«Это опасно и откровенно лживо. Теперь становится понятно, что Трамп хочет, чтобы Путин победил».

Глава британских консерваторов Кеми Баденох подчеркнула, что Зеленский не диктатор, а демократически избранный лидер, который противостоит российскому вторжению.

Лидер оппозиционной Консервативной партии Норвегии Эрна Сольберг прямо обвинила Трампа в распространении российской пропаганды:

«Заявлять, что Зеленский — диктатор, значит повторять риторику Кремля».

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что Украина имеет полную поддержку его страны:

«Наша задача — обсудить с Трампом, какими будут последствия, если Путин добьется своего».

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал обвинения Трампа в адрес Зеленского неправильными и опасными:

«Правда такова: Зеленский — законно избранный президент Украины. Никто не должен утверждать обратное».

Ответ Белого дома

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал отсутствие выборов в Украине во время военного положения, назвав отказ их провести в условиях войны «абсурдным».

По мнению Вэнса, в Европе «немного перегибают палку, нападая на Дональда Трампа за то, что он предложил провести выборы в Украине, когда они говорят, что это война за демократию».

«И президент очень четко дал понять, что он считает, что они должны состояться. Так что, знаете, это и есть американская политика. И я думаю, что это так. Она достаточно проста и понятна», — отметил Вэнс.

Также Вэнс раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его комментарии в адрес президента США Дональда Трампа после его заявлений о мирных переговорах по Украине.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы уговорил Вашингтон выделить 350 млрд долларов на войну, которую «невозможно выиграть». В своей социальной сети TruthSocial он назвал украинского лидера «диктатором без выборов».

Ранее Трамп во время своей большой пресс-конференции сделал акцент на Украине: говорил о Владимире Зеленском и выборах, а также о российских атаках, в частности, по разрушению столицы. После заявления Дональда Трампа о якобы 4% рейтинга Владимира Зеленского Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты собственного опроса.

Также Зеленский сказал, что хочет, чтобы у команды президента США Дональда Трампа было больше правды.

На брифинге украинский президент рассказал, что, по подсчетам Украины, война с точки зрения вооружения стоила 320 млрд долларов. Из этих 320 млрд долларов — 120 вложил народ Украины, а еще 200 млрд долларов — Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз.

Он отметил, что 67 млрд долларов от США пошли на оружие и 31,5 млрд долларов было начислено как прямая финансовая помощь в бюджет.

ТЕГИ

Места
Ес-Украина
Люди
Дональд Трамп Владимир Зеленский Джей Ди Вэнс

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:57
В оккупированном Мариуполе море загрязняется канализационными стоками
10:41
Россияне начали проводить мобилизационные мероприятия на оккупированной части Донецкой области — ЦНС
23:00
Главное за день: О чем договорились Россия и США? Росармия продвинулась на Донетчине
16:05
РФ готовит украинских детей в оккупации к войне: учат держать автомат и поют о «службе родине»
15:21
Образование на оккупированной Луганщине: нехватка учителей и долги, которые «закрываются» смертями
09:40
ФСБ готовит провокации для дискредитации сопротивления — «АТЕШ»
23:00
Главное за день: Встреча представителей России и США. Двойной удар по Константиновке
11:15
Россияне оккупировали село Срибное в Донецкой области — DeepState
10:18
Россияне забирают кровезаменители из больниц в оккупированных городах — «Жовта Стрічка»
22:00
Главное за день: ВСУ освободили село на Донетчине. Ситуация на ЧАЭС
17:15
«Украина единая»: жители оккупированных территорий провели проукраинские акции — Жовта стрічка
22:00
Главное за день: «ДНР» и РФ ведут бизнес с Китаем на Донбассе. Зеленский говорит о границах 2022 года
11:40
В оккупированном Луганске осудили россиянина, который якобы устроил покушение на бывшего главу «МВД ЛНР»
09:32
Сбор данных в обмен на еду — «ДНР» начала паспортизацию жителей Курахово
08:55
ДТП под оккупированным Харцызском: водитель легкового авто погиб при столкновении с автобусом
23:00
Главное за день: Конференция в Мюнхене и удар по укрытию Чернобыльской АЭС
20:45
Бывший «министр ЖКХ ДНР» обиделся на Пушилина и судится за право снова стать «министром»
19:14
«ЛНР» заявила, что выплатит долги перед бюджетниками, но есть нюансы
17:12
В Крыму студенток заставляют писать валентинки военным РФ
23:00
Главное за день: Переговоры Трампа и Путина. Удар по Краматорску
все новости
22:18
Европа высказалась в защиту Зеленского: кто ответил Трампу
21:00
Западные страны могут развернуть в Украине «гарантийную» миссию
20:00
«Ужасный способ вести дела»: Вэнс осудил Зеленского за комментарии о Трампе
19:17
Трамп обвинил Зеленского в нежелании проводить выборы в Украине и миллиардных тратах на войну
19:08
Украина вернула 15 детей с оккупированных территорий: их семьи подвергали давлению
18:00
Путин заявил, что Москва обсуждала с Вашингтоном развитие отношений, без акцента на Украине
17:21
В Покровске остается более 6800 тисяч людей, за неделю вывезли 50 человек — Филашкин
17:11
Путин заявил, что хочет вести переговоры с Украиной и США
17:00
Путин заявил о наступлении армии РФ на Украину из Курской области: в ЦПД ответили
16:56
В Украине цены на 100 лекарств будут снижены на 30%: полный список
16:51
В Европе опасаются вывода войск США из стран ЕС
16:35
Пограничники уничтожили средства связи россиян на Луганщине
16:26
РФ пытается разморозить 6 млрд долларов своих госактивов на переговорах с США — СМИ
16:22
Войска РФ уничтожили старинную деревянную церковь в Волновахском районе
16:20
Путин заявил, что «Россия готова вернуться за стол переговоров»
15:59
Литва передала Украине новый пакет военной помощи
15:58
Авиация ВСУ уничтожила склад боеприпасов и ДРГ в Курской области
15:48
«Были сигналы, что Россия – "жертва"», – Зеленский о переговорах США и РФ
15:40
В Украине разоблачена коррупционная схема в оборонной сфере: ущерб государству — 246 млн грн
15:10
На Херсонщине россияне убили женщину, применив дрон
все новости
ВИДЕО
Дроны пограничников уничтожили средства связи оккупантов. Фото: скриншот Пограничники уничтожили средства связи россиян на Луганщине
19 февраля, 16:35
Авиация ВСУ уничтожила склад БК и ДРГ в Курской области. Фото: кадр из видео Авиация ВСУ уничтожила склад боеприпасов и ДРГ в Курской области
19 февраля, 15:58
Канализационные стоки загрязняет море в оккупированном Мариуполе. Фото: соцсети В оккупированном Мариуполе море загрязняется канализационными стоками
19 февраля, 14:57
Удар по зданию с российской пехотой на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Пограничники дронами уничтожили группы российской пехоты в зданиях под Покровском
19 февраля, 12:08
Удар по месту дислокации и площадке для запуска дронов войск РФ на Запорожье. Фото: кадр из видео Авиация ВСУ уничтожила место дислокации и площадку для запуска дронов армии РФ на оккупированном Запорожье
19 февраля, 11:25
Разрушенный Торецк. Фото: кадр из видео «Город-призрак»: в ВСУ показали, как сейчас выглядит Торецк с высоты птичьего полета
19 февраля, 10:01

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор