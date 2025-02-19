Европа высказалась в защиту Зеленского: кто ответил Трампу

Недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский — диктатор, вызвали волну критики со стороны политиков США, Европы и Великобритании. Бывшие соратники Трампа, а также главы государств и лидеры партий обвинили его в распространении российской пропаганды и подчеркнули, что Украина ведет законную борьбу за свою независимость.

США: критика от бывших союзников Трампа

Экс-вице-президент Майк Пенс резко отреагировал на слова Трампа о том, что Украина якобы начала войну:

«Господин президент, не Украина "начинала" эту войну. Россия начала неспровоцированное и жестокое вторжение, унеся сотни тысяч жизней. Дорога к миру должна быть построена на правде», — написал он в соцсети X.

Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон назвал слова экс-президента о Зеленском «позорными»:

«Наша поддержка Украины никогда не была благотворительностью. Наш образ жизни дома зависит от нашей силы за рубежом», — заявил он.

Европейские лидеры: резкая реакция на заявление Трампа

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что называть Зеленского диктатором — это проявление большого цинизма:

«Как можно организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована, а вся страна находится под ежедневными обстрелами?».

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре назвал заявления Трампа «глубоко необоснованными»:

«Зеленский — всенародно избранный президент, которому полномасштабная война застала в середине его срока».

Лидер оппозиционной Либеральной партии Норвегии Гури Мелби пошла еще дальше:

«Это опасно и откровенно лживо. Теперь становится понятно, что Трамп хочет, чтобы Путин победил».

Глава британских консерваторов Кеми Баденох подчеркнула, что Зеленский не диктатор, а демократически избранный лидер, который противостоит российскому вторжению.

Лидер оппозиционной Консервативной партии Норвегии Эрна Сольберг прямо обвинила Трампа в распространении российской пропаганды:

«Заявлять, что Зеленский — диктатор, значит повторять риторику Кремля».

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что Украина имеет полную поддержку его страны:

«Наша задача — обсудить с Трампом, какими будут последствия, если Путин добьется своего».

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал обвинения Трампа в адрес Зеленского неправильными и опасными:

«Правда такова: Зеленский — законно избранный президент Украины. Никто не должен утверждать обратное».

Ответ Белого дома

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал отсутствие выборов в Украине во время военного положения, назвав отказ их провести в условиях войны «абсурдным».



По мнению Вэнса, в Европе «немного перегибают палку, нападая на Дональда Трампа за то, что он предложил провести выборы в Украине, когда они говорят, что это война за демократию».

«И президент очень четко дал понять, что он считает, что они должны состояться. Так что, знаете, это и есть американская политика. И я думаю, что это так. Она достаточно проста и понятна», — отметил Вэнс.

Также Вэнс раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его комментарии в адрес президента США Дональда Трампа после его заявлений о мирных переговорах по Украине.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы уговорил Вашингтон выделить 350 млрд долларов на войну, которую «невозможно выиграть». В своей социальной сети TruthSocial он назвал украинского лидера «диктатором без выборов».



Ранее Трамп во время своей большой пресс-конференции сделал акцент на Украине: говорил о Владимире Зеленском и выборах, а также о российских атаках, в частности, по разрушению столицы. После заявления Дональда Трампа о якобы 4% рейтинга Владимира Зеленского Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты собственного опроса.



Также Зеленский сказал, что хочет, чтобы у команды президента США Дональда Трампа было больше правды.



На брифинге украинский президент рассказал, что, по подсчетам Украины, война с точки зрения вооружения стоила 320 млрд долларов. Из этих 320 млрд долларов — 120 вложил народ Украины, а еще 200 млрд долларов — Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз.



Он отметил, что 67 млрд долларов от США пошли на оружие и 31,5 млрд долларов было начислено как прямая финансовая помощь в бюджет.