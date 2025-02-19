Трамп зробив низку заяв про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп під час своєї великої пресконференції зробив акцент на Україні: говорив про Володимира Зеленського і вибори, а також про російські атаки, зокрема про руйнування столиці.

Не обійшлося і без згадок про гроші, які Америка надала для підтримки держави: глава США вважає, що український президент «і сам не знає, куди поділася половина коштів». Про це та інше він говорив під час зустрічі з журналістами у своїй резиденції у Мар-а-Лаго в ніч із 18 на 19 лютого.

За словами Дональда Трампа, РФ не хоче, щоб смерті тривали, і має на меті завершити бойові дії.

«Росія хоче зупинити цю дикість, яка там відбувається, її військовослужбовці гинуть тисячами щотижня», — повідомив президент США.

Він назвав загибель українських та російських військових «безглуздістю» та зазначив, що «це можна було завершити ще три роки тому».

«У них було три роки, щоб сісти за стіл переговорів», — зазначив він.

Дональд Трамп вважає, що настала ситуація, коли у лідера держави рейтинг підтримки серед громадян упав до 4%. За його словами, через тривале воєнне становище український народ може вирішити, що «давно не було виборів», і вимагати їх проведення незабаром.

«Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це об'єктивна ситуація», — зазначив Трамп.

Водночас, президент США не повідомив про те, звідки він взяв такі статистичні дані.

Президент США припускає розміщення миротворчого контингенту з інших країн в Україні для забезпечення миру та стримування росіян. Однак він не має на увазі американських військових.

«Ми не розміщуватимемо там військових, але їхні військові нехай будуть, я не проти», — повідомив Трамп.

За його словами, найголовніше, щоб «був мир», або «перемир'я».

«Перемир'я — це теж варіант», — зазначив президент США.

Дональд Трамп вважає, що Росія атакує українські міста навіть не наполовину своїх бойових можливостей. Справа в тому, що «росіяни не хочуть руйнувати Україну і, зокрема, Київ», вважає президент США.

«Росія здатна дуже швидко знищити українські міста на 100%, включаючи Київ», — зазначив він.

При цьому він додав, що РФ атакує Україну лише на 20%.

Не обійшлося під час пресконференції і згадок про кошти, які США надали Україні для підтримки під час повномасштабного вторгнення. Він вважає, що Володимир Зеленський і сам не знає, «куди поділася половина коштів».

«Президент Зеленський минулого тижня заявив, що не отримав і половини коштів, які США передали Україні», — зазначив Трамп.

Також він додав, що ніколи не бачив на власні очі жодних звітів про те, куди ці кошти Україна спрямовує.

Згадав Дональд Трамп і про свого попередника Джо Байдена, якого назвав «некомпетентним» та звинуватив у тому, що той робив «безглузді заяви», які лише сприяли продовженню війни в Україні.