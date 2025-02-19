Європа висловилася на захист Зеленського: хто відповів Трампу

Нещодавні заяви президента США Дональда Трампа про те, що Володимир Зеленський є диктатором, викликали хвилю критики з боку політиків США, Європи та Великобританії. Колишні соратники Трампа, а також глави держав та лідери партій звинуватили його у поширенні російської пропаганди та наголосили, що Україна веде законну боротьбу за свою незалежність.

США: критика від колишніх союзників Трампу

Ексвіцепрезидент Майк Пенс різко відреагував на слова Трампа про те, що Україна нібито розпочала війну:

«Пан президенте, не Україна "починала" цю війну. Росія почала неспровоковане і жорстоке вторгнення, забравши сотні тисяч життів. Дорога до світу має бути побудована на правді», — написав він у соцмережі X.

Колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон назвав слова експрезидент про Зеленського «ганебними»:

«Наша підтримка України ніколи не була благодійністю. Наш спосіб життя вдома залежить від нашої сили за кордоном», — заявив він.

Європейські лідери: різка реакція на заяву Трампа

Президент Чехії Петро Павло наголосив, що називати Зеленського диктатором — це прояв великого цинізму:

«Як можна організувати вибори, коли п'ята частина території окупована, а вся країна перебуває під щоденним обстрілом?».

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре назвав заяви Трампа «глибоко необґрунтованими»:

«Зеленський — всенародно обраний президент, якому повномасштабна війна застала в середині його терміну».

Лідер опозиційної Ліберальної партії Норвегії Гурі Мелбі пішла ще далі:

«Це небезпечно та відверто брехливо. Тепер стає зрозумілим, що Трамп хоче, щоб Путін переміг».

Глава британських консерваторів Кемі Баденох наголосила, що Зеленський не диктатор, а демократично обраний лідер, який протистоїть російському вторгненню.

Лідер опозиційної Консервативної партії Норвегії Ерна Сольберг прямо звинуватила Трампа у поширенні російської пропаганди:

«Заявляти, що Зеленський — диктатор, означає повторювати риторику Кремля».

Президент Фінляндії Олександр Стубб наголосив, що Україна має повну підтримку його країни:

«Наше завдання — обговорити з Трампом, якими будуть наслідки, якщо Путін досягне свого».

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав звинувачення Трампа на адресу Зеленського неправильними та небезпечними:

«Правда така: Зеленський — законно обраний президент України. Ніхто не повинен стверджувати протилежне».

Відповідь Білого дому

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував відсутність виборів в Україні під час воєнного стану, назвавши відмову їх провести в умовах війни «абсурдною».



На думку Венса, у Європі «трохи перегинають ціпок, нападаючи на Дональда Трампа за те, що він запропонував провести вибори в Україні, коли вони кажуть, що це війна за демократію».

«І президент дуже чітко дав зрозуміти, що він вважає, що вони мають відбутися. Тож, знаєте, це і є американська політика. І я думаю, що це так. Вона досить проста і зрозуміла», — зазначив Венс.

Також Венс розкритикував президента України Володимира Зеленського за його коментарі на адресу президента США Дональда Трампа після його заяв про мирні переговори щодо України.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито умовив Вашингтон виділити 350 млрд доларів на війну, яку «неможливо виграти». У своїй соціальній мережі TruthSocial він назвав українського лідера «диктатором без виборів».



Раніше Трамп під час своєї великої пресконференції наголосив на Україні: говорив про Володимира Зеленського і вибори, а також про російські атаки, зокрема щодо руйнування столиці. Після заяви Дональда Трампа про нібито 4% рейтингу Володимира Зеленського Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував результати власного опитування.



Також Зеленський сказав, що хоче, щоб у команди президента США Дональда Трампа було більше правди.



На брифінгу український президент розповів, що за підрахунками України війна з погляду озброєння коштувала 320 млрд доларів. Із цих 320 млрд доларів — 120 вклав народ України, а ще 200 млрд доларів — Сполучені Штати Америки та Європейський Союз.



Він зазначив, що 67 млрд доларів від США пішли на зброю і 31,5 млрд доларів було нараховано як пряму фінансову допомогу до бюджету.