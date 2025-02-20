Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа, но пресс-конференции не будет

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.



Формат встречи был ограничен протокольной съемкой — по просьбе американской стороны вопросы, заявления и ответы не предусмотрены.



Запланированная пресс-конференция спецпредставителя Трампа в Украине и Зеленского была отменена по инициативе американской команды, сообщает ВВС.



Дополнительных деталей переговоров пока не сообщается.

19 февраля Кит Келлог приехал в Киев.



Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы уговорил Вашингтон выделить 350 млрд долларов на войну, которую «невозможно выиграть». В своей социальной сети TruthSocial он назвал украинского лидера «диктатором без выборов».



Ранее Трамп во время своей большой пресс-конференции сделал акцент на Украине: говорил о Владимире Зеленском и выборах, а также о российских атаках, в частности, по разрушению столицы. После заявления Дональда Трампа о якобы 4% рейтинга Владимира Зеленского Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты собственного опроса.



Также Зеленский сказал, что хочет, чтобы у команды президента США Дональда Трампа было больше правды.



На брифинге украинский президент рассказал, что, по подсчетам Украины, война с точки зрения вооружения стоила 320 млрд долларов. Из этих 320 млрд долларов — 120 вложил народ Украины, а еще 200 млрд долларов — Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз.



Он отметил, что 67 млрд долларов от США пошли на оружие и 31,5 млрд долларов было начислено как прямая финансовая помощь в бюджет.