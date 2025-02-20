Україна готова до угоди зі США про інвестиції та безпеку — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві зі спеціальним представником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. У ході переговорів було обговорено ситуацію на фронті та питання безпеки.

«Україна готова до сильної і справді корисної угоди з президентом США з інвестицій та безпеки. Ми запропонували найшвидший та найконструктивніший шлях досягнення результату. Наша команда готова працювати цілодобово», — заявив Зеленський у Telegram.



Президент наголосив, що для України та всього вільного світу дуже важливо, щоб міць США відчувалася.



«Ми докладно обговорили ситуацію на полі бою, шляхи повернення наших полонених та дієві гарантії безпеки. Україна від початку цієї війни прагне миру, і ми маємо зробити його надійним і довготривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла розв'язати війну», — зазначив він.

Зеленський також схарактеризував бесіду як продуктивну та висловив подяку США за допомогу та двопартійну підтримку України.



Крім того, президент подякував Келлогу за співпрацю та роботу, спрямовану на досягнення важливих результатів.



Раніше радник президента США з національної безпеки Майк Волц, коментуючи останні різкі заяви Дональда Трампа на адресу України, вказав на ескалацію риторики та опір Києва угодам щодо розробки українських природних ресурсів.