Главное за день: Почему переселенцы возвращаются? Ночная атака на Украину

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что готов оставить свою должность в обмен на мир в Украине или вступления в НАТО.

Общество

Осенью 2024 года в Украине вспыхнула очередная большая дискуссия по поводу перемещенных лиц, которые возвращаются на оккупированные территории. Катализатором для широкого обсуждения в соцсетях стали слова Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, который отметил: количество ВПЛ уменьшается, люди едут обратно. Несмотря на то, что Лубинец ясно озвучил причины такой ситуации — недостаточная денежная помощь и неуверенность в будущем, его заявление стало триггером для волны хейта в адрес переселенцев. Действительно ли перемещенные лица готовы вернуться в оккупацию, что заставляет их выбирать опасные, хоть и родные, населенные пункты — «Новости Донбасса» разбирались в этих вопросах на основе социологических исследований.

На временно оккупированных территориях Украины находятся полезные ископаемые на сумму около 350 млрд долларов, рассказала министерка экономики Юлия Свириденко. По ее словам, доступ к этим ресурсам есть у России. Среди ископаемых, которые можно добывать на временно оккупированных территориях Украины, есть и критические ископаемые.

Боевые действия

Российские войска в ночь на 23 февраля запустили по Украине 267 дронов и три баллистические ракеты. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 138 БПЛА в 13 областях.

В Кривом Роге Днепропетровской области один человек погиб, пятеро ранены. Повреждены жилые дома, социальное учреждение, предприятие, АЗС и несколько легковых автомобилей. В Киеве есть повреждения в трех районах. В Запорожье ранена женщина. Повреждены жилые дома, автомобили и линии газопровода в Константиновке.