Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост — я готов: Зеленский

Зеленский заявил о готовности покинуть пост. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что готов оставить свою должность в обмен на мир в Украине или вступления в НАТО.



«Если мир для Украины, и если вам это очень нужно, чтобы я оставил свой пост — я готов. Второй вопрос — могу поменять это на НАТО, если есть такие условия, сразу, чтобы долго об этом не говорить», — ответил Зеленский иностранному корреспонденту.



Зеленский отметил, что сейчас сфокусирован на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет, кроме того, не собирается оставаться у власти десятилетиями.



«Это мой фокус и мечта. Я считаю, что НАТО — самый дешевый вариант, и это правда. В любом случае, независимо от того, кто это поддерживает эту идею или нет, на столе есть эта тема. Я не знаю, чем закончатся эти переговоры, но этот вопрос точно будет обсуждаться», — заявил он.



По его словам, этот вопрос будет обсуждать с партнерами.



«Здесь очень важно, чтобы мы все понимали — это не стол переговоров, за который приглашают Украину. Это наш стол, потому что война продолжается в Украине. Именно мы приглашаем европейских лидеров, ведь война идет на нашей земле. Мы являемся неотъемлемой частью этого континента, Европы», — подчеркнул он.



Глава государства уточнил, что за переговорным столом будет Украина, Америка, Европа и РФ.



Зеленский верит, что президент Америки Дональд Трамп поможет Украине закончить войну, «мы партнеры, я очень хочу, чтобы он был на нашей стороне, чтобы это не была просто медиация».