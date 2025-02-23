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Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост — я готов: Зеленский

23 февраля 2025, 17:23

Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост — я готов: Зеленский

Зеленский заявил о готовности покинуть пост. Фото: скриншот Зеленский заявил о готовности покинуть пост. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что готов оставить свою должность в обмен на мир в Украине или вступления в НАТО.

«Если мир для Украины, и если вам это очень нужно, чтобы я оставил свой пост — я готов. Второй вопрос — могу поменять это на НАТО, если есть такие условия, сразу, чтобы долго об этом не говорить», — ответил Зеленский иностранному корреспонденту.

Зеленский отметил, что сейчас сфокусирован на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет, кроме того, не собирается оставаться у власти десятилетиями.

«Это мой фокус и мечта. Я считаю, что НАТО — самый дешевый вариант, и это правда. В любом случае, независимо от того, кто это поддерживает эту идею или нет, на столе есть эта тема. Я не знаю, чем закончатся эти переговоры, но этот вопрос точно будет обсуждаться», — заявил он.

По его словам, этот вопрос будет обсуждать с партнерами.

«Здесь очень важно, чтобы мы все понимали — это не стол переговоров, за который приглашают Украину. Это наш стол, потому что война продолжается в Украине. Именно мы приглашаем европейских лидеров, ведь война идет на нашей земле. Мы являемся неотъемлемой частью этого континента, Европы», — подчеркнул он.

Глава государства уточнил, что за переговорным столом будет Украина, Америка, Европа и РФ.

Зеленский верит, что президент Америки Дональд Трамп поможет Украине закончить войну, «мы партнеры, я очень хочу, чтобы он был на нашей стороне, чтобы это не была просто медиация».

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