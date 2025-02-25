Мэр Покровска Требушкин попросил Зеленского заключить мир с Россией не возвращая территории: в МВА ответили

Мэр Покровска Руслан Требушкин. Фото: Покровский горсовет

Президент Украины Владимир Зеленский якобы говорит о том, что «большинство украинцев хотят войны». Об этом в своем обращении к президенту заявил мэр Покровска Руслан Требушкин.



Он призвал жителей Покровска и Донбасса написать, чего они хотят – мира или продолжения боевых действий для выхода на границы.



«Я сегодня обращаюсь к Владимиру Александровичу Зеленскому – как мэр города Покровск – и говорю, что жители Покровской громады хотят мира, большинство жителей Украины хотят мира. Люди не хотят воевать, они устали. Даже военные, которые находятся на передовой – люди хотят домой. Они хотят, чтобы вы подарили мир. Владимир Александрович, мы в вас верим – заключайте мир и дайте людям пожить», – сказал мэр Покровска.



Стоит отметить, что свое обращение он записал на русском языке.



В Покровской городской военной администрации в ответ на обращение Требушкина отметили, что, согласно законодательству, с момента введения военной администрации руководство громадой осуществляет исключительно ее начальник, назначенный на должность президентом Украины, а городской голова находится в официальном простое до прекращения или отмены военного положения в Украине.



«Руководство военной администрации делает все возможное для приближения победы и поддерживает президента и правительство Украины в стремлении к скорейшему миру. Сегодня, когда президент Украины Владимир Зеленский совместно с командой на международной арене сражаются за лучшие для страны условия завершения войны, а наши защитники и защитницы ежедневно, несмотря на боль, страх и смертельную опасность бьют оккупантов, мы не имеем права идти на уступки перед безответственными политическими внушениями, быть малодушными и лелеять уныние. Призываем жителей громады не поддаваться на манипуляции. Судьба нашей громады и всей страны зависит от устойчивости, единства и поддержки Вооруженных сил Украины», – заявили в ГВА.

Напомним, что под Покровском инициатива на стороне ВСУ, у российских войск проблемы на этом направлении.