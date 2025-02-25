Под Покровском инициатива на стороне ВСУ: у российских войск проблемы на этом направлении – DeepState

Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState

На Покровском направлении одним из наиболее активных участков является район села Срибное, где российская армия оказывает давление на позиции украинских военных. Об этом сообщили аналитики DeepState.



После постоянных штурмов оккупанты все же заняли полностью село Запорожье и пытаются развивать свой успех в направлении отрезка Преображенка-Троицкое-Орехово. Активными также остаются районы Котлино-Удачное, Успеновки, Песчаного и Воздвиженки.



Однако за последние полторы недели активность продвижений ВС РФ вблизи Покровска снизилась, также существенно упала численность штурмовых действий. Важную роль сыграло восстановление со стороны Сил обороны, которые смогли перетянуть внимание и ресурсы россиян, пытающихся восстановить утраченные позиции вместо проведения новых штурмовых действий. По словам аналитиков, со временем на карте появится еще одна синяя зона, также ставшая следствием этих событий.



«Можно сказать, что враг имеет вблизи Покровска проблемы с логистикой и ресурсами – как человеческими, так и в технике. Логистические проблемы предполагают трудности с проведениями ротаций личного состава, эвакуацией тяжелораненых – они практически их не забирают, подвозом БК, медициной, продовольствием и так далее. Также часто можно увидеть штурмовые действия с помощью легковых автомобилей и мотоциклов, а логистику – на ослах и лошадях. Это начало превращаться в систематичность, отражающую определенное положение дел россиян. Несмотря на это, у них все равно есть возможность лезть постоянно по несколько человек и истощать наших военных», – отметили в DeepState.



Также ожидается процесс перегруппировки войск России после существенных продвижений и высвобождения ресурсов на других направлениях, что может поднять активность вблизи Покровска. Сейчас большие ресурсы оккупанты задействует возле Курахово и увеличивают свою активность вблизи Великой Новоселки.



«Значительное влияние на состояние дел россиян оказывают дроны, которые наносят поражение по логистике и сосредоточению врага, останавливают штурмовые действия и так далее. Ситуация может моментально и кардинально измениться, но пока все указывает на снижение активности, а оборонительная инициатива вблизи Покровска находится на стороне Сил обороны. Кстати, это начало прослеживаться с начала прихода в ОСУВ «Хортица» Михаила Драпатого», – резюмировали аналитики.

Напомним, что ГУР уничтожило бронетехнику, артиллерию, экипаж БПЛА и склад боеприпасов россиян на Покровском направлении.