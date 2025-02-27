Ограничения для артистов и медийщиков: Минкульт временно не будет выдавать письма на выезд

С 3 марта министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины временно приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу относительно выезда за границу военнообязанных представителей культурной и медийной сфер. Ограничение будет действовать до момента нормативно-правового урегулирования вопроса.



Причиной такого решения стали пробелы в законодательстве, из-за которых участились случаи несвоевременного возвращения или невозвращения мужчин, получивших соответствующее разрешение. В министерстве напомнили, что еще в конце 2022 года инициировали изменения, которые должны были предотвратить злоупотребления культурной дипломатией во время военного положения. Однако этот вопрос до сих пор остается нерешенным.



Ведомство уже подготовило проект изменений в постановление Кабинета Министров «О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины» от 27 января 1995 года №57. Документ предполагает четкие требования к процедуре выдачи писем содействия для временного выезда за границу работников сферы культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и аудиовизуальных медиа.



До вступления новых правил в силу министерство прекращает выдачу писем содействия, но подчеркивает важность международного культурного и медийного сотрудничества, заверяя, что работает над решением правовой неопределенности.



Ранее сообщалось, что в 2023 году Минкульт направил в Госпогранслужбу 3 724 письма о содействии во временном выезде за границу. В 2024 году таких запросов было 2 700. Однако с октября 2024 года министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявлял, что каждый пятый представитель культурной сферы, выезжающий за границу по разрешению министерства, не возвращается.

За пределами Украины находятся от 25 до 30 млн украинцев. Еще 32 млн находятся на территории Украины, рассказал глава министерства национального единства Алексей Чернышев в начале января.