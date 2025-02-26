Кадровые чистки Пушилина: кого уволили в «ДНР» на этот раз

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин уволил так называемого «министра труда и социальной защиты» Дениса Стрельченко.



«У этого решения две основных причины. Во-первых, есть замечания у контрольных органов. Да, они были устранены. Но вторая, более важная причина — есть задержки по выплатам социальных пособий жителям. Это недопустимо», — заявил Пушилин.



Он считает, что оккупированная территория Донецкой области перешла «на мирные рельсы», а значит у «чиновников», которые отвечают за социальные выплаты не может быть оправданий и «прикрытия» сложившимися обстоятельствами.



Пушилин пригрозит кадровыми чистками во всех «министерствах».

Ранее Пушилин уволил руководительницу Червоногвардейского района оккупированной Макеевки Викторию Морозову. Он заявил, что «чиновница» уволена за бездействие.



Бывший «министр жилищно-коммунального хозяйства ДНР» Сергей Наумец обратился в суд с требованием вернуть его на должность. Ранее в оккупационной администрации обвинили его в закупке некачественной спецтехники, однако в ноябре 2023 года уголовное дело против него было закрыто с правом на реабилитацию.