Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Кадровые чистки Пушилина: кого уволили в «ДНР» на этот раз

26 февраля 2025, 22:00

Кадровые чистки Пушилина: кого уволили в «ДНР» на этот раз

Кадровые чистки Пушилина: кого уволили в «ДНР» на этот раз

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин уволил так называемого «министра труда и социальной защиты» Дениса Стрельченко.

«У этого решения две основных причины. Во-первых, есть замечания у контрольных органов. Да, они были устранены. Но вторая, более важная причина — есть задержки по выплатам социальных пособий жителям. Это недопустимо», — заявил Пушилин.

Он считает, что оккупированная территория Донецкой области перешла «на мирные рельсы», а значит у «чиновников», которые отвечают за социальные выплаты не может быть оправданий и «прикрытия» сложившимися обстоятельствами.

Пушилин пригрозит кадровыми чистками во всех «министерствах».

Ранее Пушилин уволил руководительницу Червоногвардейского района оккупированной Макеевки Викторию Морозову. Он заявил, что «чиновница» уволена за бездействие.

Бывший «министр жилищно-коммунального хозяйства ДНР» Сергей Наумец обратился в суд с требованием вернуть его на должность. Ранее в оккупационной администрации обвинили его в закупке некачественной спецтехники, однако в ноябре 2023 года уголовное дело против него было закрыто с правом на реабилитацию.

 

ТЕГИ

Организации
ДНР
Люди
Денис Пушилин Денис Стрельченко

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
22:00
Кадровые чистки Пушилина: кого уволили в «ДНР» на этот раз
11:33
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:00
Главное за день: Обстрел Славянска. Первый день форума «Украина: 2025 год»
16:45
Войска РФ вернулись к декабрьским темпам продвижения в Украине
14:14
В оккупированном Мариуполе вода будет подаваться шесть часов в сутки
21:00
Главное за день: Почему переселенцы возвращаются? Ночная атака на Украину
23:00
Главное за день: Три удара по Константиновке. Проект резолюции о войне в Украине понравился РФ
16:16
В Донецке убита гендиректор приюта «ПиФ» Виктория Васильева — местные соцсети
16:00
В оккупированной Кадиевке умерла онкобольная женщина — ее дочери не позволили приехать для ухода за матерью
23:00
Главное за день: Новый вариант соглашения о полезных ископаемых. Удар по Золочеву
16:16
Оккупанты приговорили 73-летнего жителя ВОТ Запорожской области к 14 годам
15:40
В Мариуполе детей заставляют благодарить российских военных
12:13
На Луганщине россияне отмывают миллиарды рублей на «восстановлении» города, который не пострадал от войны – ОВА
08:55
Партизаны запустили онлайн-школу саботажа против оккупантов
23:00
Главное за день: Удар по Херсону. Украина готова к соглашению с США
22:05
«ДНР»: Пушилин угрожает кадровыми чистками из-за тотальных коммунальных проблем в оккупированных городах
21:00
Псевдосудье из оккупированного Донецка сообщили о подозрении в госизмене
17:50
В Мариуполе продолжается «инвентаризация»: оккупанты могут присвоить 170 многоквартирных домов
17:03
Россия запустила железнодорожное сообщение между Ростовом и Мариуполем. Зачем это нужно оккупантам
14:14
В Бердянске партизаны ликвидировали замглавы оккупационной администрации
все новости
23:06
Приговор за правду: в России экс-«вагнеровцев» осудили за интервью о преступлениях в Украине
22:00
Кадровые чистки Пушилина: кого уволили в «ДНР» на этот раз
21:01
«О НАТО можно забыть»: Трамп о членстве Украины и прекращении войны
20:37
Зеленский уволил командующего Объединенных сил Гнатова
19:37
Мы не собираемся предоставлять очень большие гарантии Украине — Трамп
19:20
Трамп подтвердил визит Зеленского в США и анонсировал соглашение о полезных ископаемых
18:08
РФ разрабатывает лазерный комплекс «Слепыш» против дронов
17:45
Обстрел Красноторки в Донецкой области: что известно на второй день спасательной операции
17:05
Украинские войска уничтожили танки и вооружение армии РФ на Краматорском направлении: кадры
17:00
Украина и США создадут совместный фонд по добыче полезных ископаемых — для чего он нужен
16:45
Армия РФ обстреляла Долгую Балку на Донетчине: загорелся дом, спасатели нашли тело погибшего
16:38
Трампу хотят предоставить возможность баллотироваться на третий срок — NBC
16:16
В Донецкой области за двое суток восстановили свет в 4 населенных пунктах
15:58
«Есть хорошие новости»: в ВСУ ответили, на чьей стороне сейчас инициатива под Покровском
15:51
Партнеры выделят Украине €700 млн на разминирование до 2034 года
15:37
В российском Туапсе беспилотники атаковали морской порт — СМИ
15:28
На Купянском направлении FPV-дроном уничтожен склад РФ
15:09
Акции Rheinmetall выросли в 10 раз с начала войны
14:26
В Румынии задержан пророссийский кандидат в президенты
14:20
Лавров заявил, что Россия не будет останавливать войну по линии фронта
все новости
ВИДЕО
Удар по российской технике на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили танки и вооружение армии РФ на Краматорском направлении: кадры
26 февраля, 17:05
В Краснодарском крае России атакован морской порт. Фото: ASTRA В российском Туапсе беспилотники атаковали морской порт — СМИ
26 февраля, 15:37
На Купянском направлении FPV-дроном уничтожен склад РФ. Фото: кадр из видео На Купянском направлении FPV-дроном уничтожен склад РФ
26 февраля, 15:28
Уличные бои в Торецке. Фото: кадр из видео ВСУ разбили российскую штурмовую группу в Торецке: часть военных РФ в плену
26 февраля, 11:37
Украинские войска в Котлино. Фото: кадр из видео Украинские десантники освободили поселок под Покровском
26 февраля, 11:09
Сегодня ночью дроны атаковали Туапсе в Краснодарском крае России. Фото: ASTRA В Краснодарском крае РФ из-за атаки дронов повреждены трубопровод и нефтяная установка — СМИ
26 февраля, 10:58

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор