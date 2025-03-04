Украинские роботы отправились в NASA на испытания

Украинская компания DroneUA, резидент Дія.City, начинает поставку роботов для NASA. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



По его словам, тестовая партия уже отправилась в американский штат Вирджиния, где специалисты NASA будут проводить испытания и искать наиболее эффективные способы применения украинских разработок.



Важно отметить, что именно NASA инициировало сотрудничество. В DroneUA надеются на долгосрочное партнерство с агентством. Федоров подчеркнул, что война дала мощный импульс развитию украинских defence tech технологий.



Одной из ключевых целей является экспорт инновационной техники, что может приносить миллиардные поступления в бюджет.



«Украинские технологии эффективны везде — на земле, в воде и даже в космосе. Горжусь нашими талантливыми разработчиками!» — отметил министр.