ВСУ остановили колонну бронетехники и не дали войскам РФ прорваться под Торецком

Колонна российской бронетехники под Торецком. Фото: кадр из видео

Российские оккупанты пытались прорваться под городом Торецк Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Армия РФ не отказывается от своей тактики использования бронированных «сараев» с пехотой. Однако 28-я механизированная бригада ВСУ остановила движение колонны бронетехники.



«Один из танков буквально свалился в канаву, а пехота начала хаотично бежать. Кроме того, операторы БПЛА Kurt&Company перебили вражеским дронщикам антенны связи», – рассказали в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что украинские пилоты дронов уничтожили танки и сорвали штурм российской армии под городом Покровск на Донетчине.