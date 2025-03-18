ЗСУ зупинили колону бронетехніки і не дали військам РФ прорватися під Торецьком

Колона російської бронетехніки під Торецьком. Фото: кадр із відео

Російські окупанти намагалися прорватися під містом Торецька Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Армія РФ не відмовляється від своєї тактики використання броньованих «сараїв» з піхотою. Проте 28-ма механізована бригада ЗСУ зупинила рух колони бронетехніки.



«Один із танків буквально впав у канаву, а піхота почала хаотично тікати. Крім того, оператори БПЛА Kurt&Company перебили ворожим дронщикам антени зв'язку», – розповіли в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що українські пілоти дронів знищили танки та зірвали штурм російської армії під містом Покровськ на Донеччині.