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ЗСУ зупинили колону бронетехніки і не дали військам РФ прорватися під Торецьком

18 березня 2025, 18:56

ЗСУ зупинили колону бронетехніки і не дали військам РФ прорватися під Торецьком

Колона російської бронетехніки під Торецьком. Фото: кадр із відео Колона російської бронетехніки під Торецьком. Фото: кадр із відео

Російські окупанти намагалися прорватися під містом Торецька Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Армія РФ не відмовляється від своєї тактики використання броньованих «сараїв» з піхотою. Проте 28-ма механізована бригада ЗСУ зупинила рух колони бронетехніки.

«Один із танків буквально впав у канаву, а піхота почала хаотично тікати. Крім того, оператори БПЛА Kurt&Company перебили ворожим дронщикам антени зв'язку», – розповіли в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що українські пілоти дронів знищили танки та зірвали штурм російської армії під містом Покровськ на Донеччині.

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