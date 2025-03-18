Украинская армия разгромила колонну российской бронетехники на Краматорском направлении: кадры

Колонна бронетехники ВС РФ на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео

Подразделение БПЛА «Феникс» бригады «Помста» ГПСУ разгромило колонну бронетехники российской армии на Краматорском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Оккупанты с помощью бронетехники пытались прорвать линию обороны, но бойцы бригады остановили наступление. В результате ударов поражены и уничтожены танк Т-72, ​​БТР, БРЭМ и БМП.

Напомним, что ВСУ остановили колонну бронетехники и не дали войскам РФ прорваться под городом Торецк Донецкой области.