Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Украинская армия разгромила колонну российской бронетехники на Краматорском направлении: кадры

18 марта 2025, 23:02

Украинская армия разгромила колонну российской бронетехники на Краматорском направлении: кадры

Колонна бронетехники ВС РФ на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Колонна бронетехники ВС РФ на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео

Подразделение БПЛА «Феникс» бригады «Помста» ГПСУ разгромило колонну бронетехники российской армии на Краматорском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Оккупанты с помощью бронетехники пытались прорвать линию обороны, но бойцы бригады остановили наступление. В результате ударов поражены и уничтожены танк Т-72, ​​БТР, БРЭМ и БМП.

Напомним, что ВСУ остановили колонну бронетехники и не дали войскам РФ прорваться под городом Торецк Донецкой области.

ТЕГИ

Места
Краматорское направление
Организации
Всу Армия РФ
Прочее
Война Колонна бронетехника Наступление ситуация на фронте
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: О чем договорились Путин и Трамп. Загрязнение воды в оккупации
18:13
Россияне изолируют от внешнего мира оккупированное Рубежное: в ОВА рассказали, что происходит
15:59
В реках оккупированной Донетчины обнаружили высокий фон ртути, фосфатов и накопление нефтепродуктов
12:05
Украина опасается потерять Одессу в ходе мирных переговоров — NYT
11:15
В оккупированном Мариуполе вместо детского лагеря строят военный центр
23:00
Главное за день: Войска РФ начали продвигаться на юге. Ситуация в Торецке нестабильная
21:32
Российский военный насмерть сбил пожилого жителя оккупированного Донецка
11:10
Оккупанты закрыли город Рубежное на въезд
21:00
Главное за день: Окружения ВСУ в Курской области нет, заявил Зеленский. Удары по железной дороге и энергосистеме
09:10
Россия запретила украинцам регистрировать недвижимость в оккупированных регионах до 2028 года
23:00
Главное за день: Трамп просит «пожалеть украинских военных». Удар по Кривому Рогу
16:40
Охрана блокпостов, патрулирование, фильтрация в Мариуполе: троих бывших полицейских подозревают в госизмене
15:38
В результате обстрела Горловки ранены два человека
13:29
Очередной акт вандализма: захватчики повредили каменные бабы на Луганщине
11:06
В оккупированном Донецке переполнены морги: трупы российских военных хранят в холодильниках для рыбы – «АТЕШ»
10:55
В оккупированном Мариуполе россияне забирают топливо из автобусов
09:29
На оккупированной Луганщине начали формировать «народные дружины»: им разрешили применять физическую силу – ОВА
23:00
Главное за день: Путин назвал условия перемирия. Эвакуация в Сумской области
15:40
«ДНР» утверждает, что задержала группировку, которая взорвала авто «полицейского» в Мариуполе
11:50
На оккупированной Луганщине внедрили пропагандистскую программу в детсадах: в ОВА рассказали, что известно
все новости
23:02
Украинская армия разгромила колонну российской бронетехники на Краматорском направлении: кадры
23:00
Главное за день: О чем договорились Путин и Трамп. Загрязнение воды в оккупации
22:34
Зеленский ответил, поддерживает ли Украина предложение прекратить удары по энергетике
21:49
В Краматорске и Славянске прогремели взрывы: сообщают о «прилете» в промзону, раненых и отключениях света
21:30
Трамп прокомментировал разговор и договоренности с Путиным насчет войны в Украине
20:11
В России разбился военный вертолет Ми-28: экипаж погиб
20:03
После разговора с Трампом Путин дал команду военным прекратить удары по энергообъектам Украины — Кремль
19:25
Под Суджей в Курской области с позиций сбежал с оружием российский комбат
18:56
ВСУ остановили колонну бронетехники и не дали войскам РФ прорваться под Торецком
18:13
Россияне изолируют от внешнего мира оккупированное Рубежное: в ОВА рассказали, что происходит
17:50
В Родинском около 1000 человек остаются без газа, воды, света и связи
17:33
У Зеленского назвали «красные линии» в мирных переговорах с РФ
17:26
Трамп и Путин ведут переговоры о перемирии в Украине
17:13
ВСУ продвинулись в Торецке – ISW
17:09
Бои у Кондрашовки: РФ атакует пешими группами и ДРГ
16:56
Пилоты дронов уничтожили танки и сорвали штурм российской армии под Покровском
16:09
Украинская армия отбила атаку российских войск с бронетехникой на Новопавловском направлении
15:59
В реках оккупированной Донетчины обнаружили высокий фон ртути, фосфатов и накопление нефтепродуктов
15:38
В Середина-Буде сгорел дом после удара FPV-дронами
15:19
На помощь защитникам Донетчины направили еще 10 миллионов гривен
все новости
ВИДЕО
Колонна бронетехники ВС РФ на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Украинская армия разгромила колонну российской бронетехники на Краматорском направлении: кадры
18 марта, 23:02
Разбившийся военный вертолет Ми-28 в Ленинградской области РФ. Фото: соцсети В России разбился военный вертолет Ми-28: экипаж погиб
18 марта, 20:11
Колонна российской бронетехники под Торецком. Фото: кадр из видео ВСУ остановили колонну бронетехники и не дали войскам РФ прорваться под Торецком
18 марта, 18:56
В городе нет связи, воды, света и газа. Фото: Вадим Филашкин В Родинском около 1000 человек остаются без газа, воды, света и связи
18 марта, 17:50
Удар по российскому танку Т-72 на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Пилоты дронов уничтожили танки и сорвали штурм российской армии под Покровском
18 марта, 16:56
В Киеве беспилотник упал на территорию одной из школ. Фото: кадр из видео В Киеве сбитый дрон упал в Деснянском районе — Кличко
18 марта, 09:50

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор