Украинская армия разгромила колонну российской бронетехники на Краматорском направлении: кадры

Подразделение БПЛА «Феникс» бригады «Помста» ГПСУ разгромило колонну бронетехники российской армии на Краматорском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».
Оккупанты с помощью бронетехники пытались прорвать линию обороны, но бойцы бригады остановили наступление. В результате ударов поражены и уничтожены танк Т-72, БТР, БРЭМ и БМП.
Напомним, что ВСУ остановили колонну бронетехники и не дали войскам РФ прорваться под городом Торецк Донецкой области.