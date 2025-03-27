Силы обороны юга Украины уничтожили российскую РЛС «Зоопарк»

ВСУ уничтожили российский «Зоопарк». Фото: Минобороны РФ

Украинские военные уничтожили российский радиолокационный комплекс «Зоопарк» и другую технику оккупантов. Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины.

Отмечается, что за минувшие сутки российские потери составили: 189 захватчиков, 15 артиллерийских систем, 30 единиц авто- и бронетехники, 8 БПЛА типа Supercam, Zala, «Орлан», один радиолокационный комплекс «Зоопарк», 9 квадроциклов, три лодки, 6 антенн связи, антенна управления БПЛА, 2 антенны Starlink, 2 наблюдательных пункта, один командный пункт, 2 видеонаблюдательных пункта.

Разрушено 48 укрытий и блиндажей.