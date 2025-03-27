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Сили оборони півдня України знищили російську РЛС «Зоопарк»

27 березня 2025, 11:59

Сили оборони півдня України знищили російську РЛС «Зоопарк»

ЗСУ знищили російський «Зоопарк». Фото: Міноборони РФ ЗСУ знищили російський «Зоопарк». Фото: Міноборони РФ

Українські військові знищили російський радіолокаційний комплекс «Зоопарк» та іншу техніку окупантів. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Зазначається, що за минулу добу втрати агресора склали: 189 загарбників, 15 артилерійських систем, 30 одиниць авто- та бронетехніки, 8 БПЛА типу Supercam, Zala, «Орлан», один радіолокаційний комплекс «Зоопарк», 9 квадроциклів, три танки, спостережні пункти, один командний пункт, 2 відеоспостережні пункти.

Зруйновано 48 укриттів та бліндажів.

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