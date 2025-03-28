Війська РФ обстріляли Куп'янськ: є постраждалі

Внаслідок російського обстрілу Куп'янська Харківської області є постраждалі. Фото: ОВА

Троє людей постраждали внаслідок російського обстрілу Куп'янська Харківської області. Про це сьогодні повідомили в обласній військовій адміністрації.

«58-річна жінка і 57-річний чоловік отримали гостру реакцію на стрес», — заявив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Поранення дістав 38-річний чоловік.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та господарську споруду.

Раніше повідомлялося, що російська армія минулої доби, 27 березня, кілька разів обстріляла Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів одна людина загинула та ще двоє поранено.