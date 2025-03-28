Армия РФ четыре раза атаковала Покровскую громаду за сутки: повреждены дома, есть жертва

Российская армия за минувшие сутки, 27 марта, несколько раз обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов один человек погиб и еще двое ранены. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



Россияне атаковали трижды город Родинское и один раз Покровск.



«27 марта около 09:15 произошел артиллерийский обстрел Родинского, в результате чего погибла женщина, 1979 года рождения. Еще одна жительница получила ранения. Поврежден 1 многоэтажный дом и 2 гражданских автомобиля», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что около 15:45 произошел второй артиллерийский обстрел города. Поврежден 1 жилой дом. Информация о пострадавших не поступала. Около 17:00 захватчики снова ударили по Родинскому (въезд в город). В результате обстрела ранен мужчина, 1968 года рождения. Также поврежден гражданский автомобиль.



Кроме того, северная часть Покровская также пострадала. Известно, что поврежден жилой многоэтажный дом. Информация о пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что оккупанты в ночь на 28 марта запустили по Украине 163 дрона. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 89 БПЛА.