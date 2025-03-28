Зеленский рассказал о тактике ВСУ в районе Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы физически присутствуют на территории Курской области РФ, и это играет роль сдерживающего фактора, предотвращающего возможное вторжение российских войск в Сумскую область.



«На Курском направлении, как я и говорил, ребята делают все возможное и невозможное... там есть наше физическое присутствие без каких-либо окружений присутствие... Пока мы там, это сдерживающий момент, чтобы русские не начали вторжение в Сумскую область... Мы готовимся соответствующими шагами, уменьшая накопление их войск и их рассредоточение... для этого немного ниже Курской области мы сделали соответствующие шаги», — сказал Зеленский на брифинге.



Он отметил, что, несмотря на географическое расширение активности, возможный переход в Брянскую область не вызывает у Украины беспокойства.



«Это географически попадает уже в Брянскую область — нам, честно говоря, все равно, что они (РФ) в тех областях могут считать — это и две области, они даже не говорят об этом, боятся», — сказал президент.



Зеленский также добавил, что Харьковское и Запорожское направления остаются приоритетными для российских войск, однако на востоке ситуация для Сил обороны улучшилась.

Спустя 9 месяцев с момента начала Курской операции, аналитики Frontelligence в своем анализе констатировали, что с выводом украинских сил из Суджи операция явно приближается к завершению, хотя это далеко не конец истории. Курскую операцию разложили на три ключевых аспекта: были ли достигнуты геополитические цели, оказался ли коэффициент потерь благоприятным и была ли операция успешной с военной точки зрения.