Зеленський розповів про тактику ЗСУ в районі Курської області

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили фізично присутні на території Курської області РФ, і це відіграє роль стримувального чинника, що запобігає можливому вторгненню російських військ до Сумської області.



«На Курському напрямку, як я і говорив, хлопці роблять усе можливе і неможливе... там є наша фізична присутність без будь-яких оточень... Поки ми там, це стримувальний момент, щоб росіяни не почали вторгнення в Сумську область... Ми готуємося відповідними кроками, зменшуючи накопичення їхніх військ і їхнє розосередження... для цього трохи нижче Курської області ми зробили відповідні кроки», — сказав Зеленський на брифінгу.



Він зазначив, що, попри географічне розширення активності, можливий перехід до Брянської області не викликає в України занепокоєння.



«Це географічно потрапляє вже до Брянської області — нам, чесно кажучи, все одно, що вони (РФ) у тих областях можуть рахувати — це і дві області, вони навіть не говорять про це, бояться», — сказав президент.



Зеленський також додав, що Харківський та Запорізький напрями залишаються пріоритетними для російських військ, проте на сході ситуація для Сил оборони покращилася.

Через 9 місяців з моменту початку Курської операції, аналітики Frontelligence у своєму аналізі констатували, що з виведенням українських сил із Суджі операція явно наближається до завершення, хоча це далеко не кінець історії. Курську операцію розклали на три ключові аспекти: чи було досягнуто геополітичних цілей, чи виявився коефіцієнт втрат сприятливим і чи була операція успішною з військового погляду.