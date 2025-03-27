Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

ВСУ отбили попытку россиян закрепиться в промышленной зоне Торецка

27 марта 2025, 12:32

ВСУ отбили попытку россиян закрепиться в промышленной зоне Торецка

ВСУ не дали закрепиться ВС РФ в промышленной зоне Торецка. Фото: кадр из видео ВСУ не дали закрепиться ВС РФ в промышленной зоне Торецка. Фото: кадр из видео

Совместными усилиями бойцов 93-й ОМБр «Холодный Яр», 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода и 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха россияне потерпели поражение в попытке закрепиться в промышленной зоне Торецка. Об этом сообщило Оперативное командование «Восток».



Группу оккупантов на подходе обнаружили разведчики 28-й бригады. После разделения врага первая тройка штурмовиков пошла на прорыв, но была встречена плотным огнем пехоты 93-й и 53-й бригад.

Противник также не имел возможности перегруппироваться из-за сбросов с украинских дронов. В результате боя единственный уцелевший российский военный попытался бежать, но был уничтожен пулеметным огнем.

«Плечом к плечу — к Победе!» — подчеркнули украинские защитники.

Напомним, более 200 штурмовых действий российской армии в сутки фиксируется два дня подряд

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Торецк
Прочее
потери оккупантов Продвижение ВС РФ Штурмовые группы
Организации
Всу

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:31
Оккупанты забирают «казаков» Донетчины на фронт — ЦНС
12:20
РФ вернула в Украину еще пять детей
10:50
В оккупированной Новой Каховке критический дефицит антибиотиков
23:00
Главное за день: Украина готовится к рекордному импорту газа. Суд в Ростове над пленными украинцами
21:16
Выслужился: Путин забирает одного из «чиновников ДНР» обратно в Россию
19:34
В оккупированной Горловке автобус врезался в здание после атаки дрона
17:43
На оккупированной Луганщине дрон атаковал машину скорой помощи
16:30
На оккупированной Луганщине подростки издевались над сиротой из-за долга 300 рублей
12:12
В захваченном Мариуполе вместо детской больницы открывают центр для военных
11:48
Оккупанты приучают подростков к оружию на захваченных территориях
23:00
Главное за день: О чем договорились в Эр-Рияде? Увеличилось число пострадавших в Сумах
17:05
Судостроение РФ в Севастополе на грани коллапса — АТЕШ
15:05
На оккупированной Донетчине школы и детсады вернутся к очной форме обучения и полному рабочему дню — Минпросвещения РФ
10:25
В Донецке коммунальщиков заставляют отчитываться военным
23:21
Еще один сотрудник российской «Звезды» попал под обстрел — он ранен
23:00
Главное за день: Новый раунд переговоров США и России. Почти сотня пострадавших в Сумах
21:40
На Луганщине погибли трое российских пропагандистов, еще один ранен под Суджей
10:20
Российские БПЛА взрываются при взлёте в Херсонской области
09:39
В оккупированном Крыму рейсовый автобус столкнулся с фурой: пятеро погибших
16:45
ВС РФ активизировались у населенных пунктов Тополи и Каменка, создав плацдарм
все новости
14:22
Европа готовится к войне: страны усиливают армию и ПВО
13:53
Россияне обстреляли центр Херсона: есть раненый
13:31
Оккупанты забирают «казаков» Донетчины на фронт — ЦНС
13:03
Франция выделяет €2 млрд на оружие для Украины, передаст Mirage
12:54
Сырский назвал потери российских оккупантов за время Курской операции ВСУ
12:32
ВСУ отбили попытку россиян закрепиться в промышленной зоне Торецка
12:20
РФ вернула в Украину еще пять детей
12:08
Российские войска активно пытаются продвигаться и «перерезать» трассу «Покровск-Константиновка» – ВСУ
11:59
«Белые ангелы» эвакуировали из Волновахского района еще 11 человек
11:59
Силы обороны юга Украины уничтожили российскую РЛС «Зоопарк»
11:23
По всей линии боестолкновения сейчас самая стабильная ситуация за последний год — офицер ВСУ «Алекс»
11:01
Массированная атака дронов на Днепр: повреждено здание, где находится эвакуированная из Северскодонецка больница
10:50
В оккупированной Новой Каховке критический дефицит антибиотиков
10:39
КНДР могла отправить еще около 3000 солдат в Россию для войны против Украины – данные Южной Кореи
10:35
Одно из старейших зданий Днепра было повреждено в результате российского обстрела — Филатов
10:34
В «Резерв+» добавили возможность отсрочки для людей с инвалидностью
10:12
Массированная атака дронов на Харьков: пострадали 12 человек, включая 14-летнюю девочку и 5-летнего мальчика
09:56
Повреждены жилые дома в результате ударов армии РФ за сутки на Донетчине
09:53
«Более 200 штурмов в сутки»: на многих участках фронта существенно растет напряжение – DeepState
09:49
ВС РФ обстреляли приграничье: поврежден объект критической инфраструктуры
все новости
ВИДЕО
ВСУ не дали закрепиться ВС РФ в промышленной зоне Торецка. Фото: кадр из видео ВСУ отбили попытку россиян закрепиться в промышленной зоне Торецка
27 марта, 12:32
Повреждения здания в Днепре, где находится эвакуированная из Северскодонецка больница. Фото: кадр из видео Массированная атака дронов на Днепр: повреждено здание, где находится эвакуированная из Северскодонецка больница
27 марта, 11:01
В результате атаки БпЛА на Харьков пострадали дети. Фото: кадр из видео Массированная атака дронов на Харьков: пострадали 12 человек, включая 14-летнюю девочку и 5-летнего мальчика
27 марта, 10:12
Последствия ночной атаки на Днепр. Фото: ОВА Ночью россияне ударили по Днепру: есть пострадавшие
27 марта, 08:23
Российская штурмовая группа в Торецке. Фото: кадр из видео ВСУ не дали российским военным зайти и закрепиться в промышленной зоне на окраинах Торецка: кадры
26 марта, 15:16
Операторы БПЛА уничтожили технику и личный состав армии РФ. Фото: скриншот с видео На Харьковщине операторы БПЛА уничтожили технику и личный состав оккупантов
26 марта, 13:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор