ВСУ отбили попытку россиян закрепиться в промышленной зоне Торецка

ВСУ не дали закрепиться ВС РФ в промышленной зоне Торецка. Фото: кадр из видео

Совместными усилиями бойцов 93-й ОМБр «Холодный Яр», 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода и 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха россияне потерпели поражение в попытке закрепиться в промышленной зоне Торецка. Об этом сообщило Оперативное командование «Восток».







Группу оккупантов на подходе обнаружили разведчики 28-й бригады. После разделения врага первая тройка штурмовиков пошла на прорыв, но была встречена плотным огнем пехоты 93-й и 53-й бригад.



Противник также не имел возможности перегруппироваться из-за сбросов с украинских дронов. В результате боя единственный уцелевший российский военный попытался бежать, но был уничтожен пулеметным огнем.



«Плечом к плечу — к Победе!» — подчеркнули украинские защитники.

Напомним, более 200 штурмовых действий российской армии в сутки фиксируется два дня подряд.