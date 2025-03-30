Люди живуть у нелюдських умовах, росіяни щодня завдають ударів: яка ситуація у Торецькій громаді

Скільки людей залишається у Торецьку. Фото: скриншот з відео

Російські загарбники інтенсивно наносять удари по території Торецької громади, що на Донеччині. Тільки за добу було завдано майже 200 обстрілів. Частина Торецька зайнята російською армією, в місті продовжуються точитися вуличні бої. Про це розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в ефірі телемарафону.



«Ситуація в місті залишається досить напруженою. Ворог нищівно обстрілює територію Торецької громади. Зокрема, за останню добу відбулося 198 обстрілів, з них: три авіаудари, 67 ударів з БПЛА, з яких — 23 з FPV-дронів. Так, певна частина міста зайнята, але точаться вуличні бої, бої за кожен будинок, за кожну приватну забудову, багатоквартирну забудову. Наші воїни попри чисельну перевагу ворога дають гідну відсіч, ні один будинок, ні одне приміщення не здається без бою», — заявив він.



За його словами, в Торецьку залишаються 48 людей, у громаді — 140. Під час обстрілів люди переховуються в укриттях, «вони проживають у нелюдських умовах».



«Важко пояснити їхню психологію, чому вони не виїжджають. Мотивація така, що вони тут народилися, вони тут готові останні дні провести. В основному залишилися люди похилого віку. Вчора (29 березня – ред.) був випадок у Сухій Балці, людина отримала поранення і нам потрібно було її евакуювати в більш безпечне місце для надання медичної допомоги. Це так періодично цивільне населення страждає під час чергових авіаударів й артилерійських обстрілів», — розповів він.



Евакуація ускладнена, продукти харчування привозять жителям українські військові.



Раніше ми писали, що 4-й батальйон охорони 101-ї бригади охорони Генерального штабу ЗСУ провів операцію зі знищення російської піхоти , яка накопичилася в п'ятиповерховому будинку в місті Торецьк Донецької області.