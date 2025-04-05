Вночі безпілотники вдарили по заводу вибухових речовин у Росії

У місті Чапаєвськ Самарської області безпілотники атакували промислове підприємство. Про це у ніч на 5 квітня повідомив губернатор регіону В'ячеслав Федорищев. За його словами, виникла пожежа, постраждалих немає.



У СБУ підтвердили, що такий удар був. Йдеться про атаку на завод «Промсинтез». Це один із провідних російських виробників вибухових речовин — зокрема амоналу та амоніту.



22 березня дрони вже намагалися атакувати завод.

Також у місті Саранськ (РФ) було атаковано важливий об'єкт російського військово-промислового комплексу — підприємство АТ «Оптіковолоконні Системи».