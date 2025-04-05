Головне за день: Як виглядає стадіон «Шахтар» у Донецьку. РФ знову атакувала Кривий Ріг

Суспільство



Стадіон «Шахтар» в окупованому Донецьку повільно руйнується та перебуває у повному запустінні. З часів захоплення міста російськими військами об'єкт не ремонтувався і був фактично покинутий. При цьому по арені не було завдано жодного прямого удару — стадіон руйнується через бездіяльність окупаційної влади.



Бойові дії



Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі, завданого російськими військами ввечері 4 квітня, загинули 18 людей, включаючи дев'ятьох дітей, 74 поранені. У ніч на суботу місто зазнало ще однієї атаки дронів-камікадзе. Один із безпілотників ударив по приватному будинку, внаслідок чого загинула жінка похилого віку, ще п'ять поранені.



На окупованій території Донбасу угруповання «ЛНР» та «ДНР» заявили про удари безпілотників. Так, 4 квітня пожежна частина в Горлівці двічі зазнала атаки дронів. Пошкоджено 3 пожежні автомобілі, а також покрівлю та вікна депо та пожежної частини. Поранено одного працівника «МНС ДНР».



З 24 лютого 2022 року піротехніки ДСНС обстежили понад 11 600 гектарів території та знешкодили 66 300 одиниць вибухонебезпечних предметів (ВНП) у Донецькій області. Проте загроза залишається високою.



Вночі ударні дрони СБУ атакували підприємство «Промсинтез» у Чапаєвську Самарської області РФ. Зафіксовано не менше 20 вибухів та кілька вогнищ займання. Керівництво заводу призупинило технологічні процеси. Підприємство - один із провідних російських виробників вибухових речовин - зокрема, амоналу та амоніту.



У Саранську (РФ) було атаковано важливий об'єкт російського ВПК — підприємство АТ «Оптіковолоконні Системи», виникла пожежа. Губернатор Мордовії Артем Здунов підтвердив атаку на одне з підприємств регіону, не уточнивши, про яке йдеться.