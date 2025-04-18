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У бригады «Азов» новый командир родом из Славянска. Кто заменил Дениса Прокопенко

18 апреля 2025, 13:32

У бригады «Азов» новый командир родом из Славянска. Кто заменил Дениса Прокопенко

Новый командир бригады «Азов» Богдан Гришенков. Фото: «Азов» Новый командир бригады «Азов» Богдан Гришенков. Фото: «Азов»

Подполковника Богдана «Пугача» Гришенкова назначили новым командиром 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

На этой должности Гришенков заменил Дениса «Редиса» Прокопенко.

Новый командир бригады «Азов» родился 20 октября 1993 года в городе Славянск Донецкой области. После окончания школы учился в Славянском авиационном колледже, а позже – в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Кожедуба по специальности «Энергосистемы».

В мае 2015 года в возрасте 21 года начал службу в «Азове». Прошел путь от солдата до подполковника Национальной гвардии Украины. Был командиром роты, начальником штаба и командиром батальона.

10 мая 2022 года во время обороны «Азовстали» получил пулевое ранение. Через 10 дней в составе командования Мариупольского гарнизона вышел из территории завода и попал в плен РФ.

В ночь на 29 июля, когда российские оккупанты подорвали барак с украинскими военнопленными в Еленовке, получил осколочные ранения головы, ног и рук, а также потерял два пальца на ноге.

21 сентября его освободили из плена. После реабилитации вернулся на службу в «Азов».

В феврале 2024 года Гришенкова назначили командиром 1-го батальона, который проводил наступательные и оборонительные операции в Серебрянском лесу и на Торецком направлении.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени и орденом «За мужество» ІІІ степени.

Напомним, что Денис Прокопенко возглавил недавно созданный 1-й корпус «Азов» Национальной гвардии Украины.

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