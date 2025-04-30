В Украине минимум 300 осужденных коллаборационистов ожидают выезда в РФ по обмену

На сайте государственного проекта «Хочу к своим» опубликованы профили 300 осуждённых коллаборационистов, которые изъявили желание выехать в Россию — при условии возвращения украинцев, удерживаемых в российском плену.



Каждый профиль сопровождается таймером, показывающим, сколько времени осужденный ждёт отправки в РФ.



«Российские власти проинформированы о намерениях всех трёхсот украинских предателей. Однако Москва не спешит их забирать. Оказавшись за решёткой, они больше не интересны России — кроме как материал для пропаганды и фейков», — говорится в сообщении проекта.



Среди тех, кто ждёт меньше всего, — Алексей Левин, сотрудничавший с оккупантами в родном городе. Его таймер показывает 22 дня. Рекорд ожидания у Анатолия Ильина, который передавал войскам РФ координаты ВСУ — он ждёт уже 1 год и 18 дней.



Один осуждённый уже воспользовался возможностью выезда в РФ в обмен на возвращение украинских граждан. Пятеро отказались от сотрудничества с РФ благодаря участию в проекте. Также полученная информация помогает проверке 35 потенциальных коллаборантов. Ещё 20 граждан подали заявки на выезд в Россию через форму на сайте. Сейчас их обращения рассматриваются секретариатом уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.



По данным проекта, пользователи сайта hochuksvoim.com просмотрели более 740 тысяч страниц с профилями коллаборационистов.

Ранее Служба безопасности Украины провела очередной допрос военнослужащего из Китая, взятого в плен на Донетчине. Он признался, что не хочет возвращаться в Россию, а предпочел бы вернуться в Китай.



Зимой прошлого года 76 осужденных граждан Украины из Донецкой области подали заявления на участие в обмене пленными с передачей их в РФ.

Летом прошлого года Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и Службой безопасности Украины представил совместный проект «Хочу к своим». Его позиционируют как механизм возвращения гражданских украинцев из российской неволи.

Однако правозащитники отмечают, что практика обмена гражданских людей противоречит нормам международного гуманитарного права. Освобождение гражданских лиц, незаконно лишённых свободы в результате российской вооружённой агрессии, должно происходить без каких-либо условий. Они опасаются, что такая инициатива в перспективе может привести к росту нарушений прав человека на оккупированных территориях.