Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле. Кто представит Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров с российской стороной в Стамбуле. Об этом говорится в указе президента №306/2025.



В состав делегации вошли:

Рустем Умеров – министр обороны Украины и глава делегации;

Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел Украины;

Александр Поклад – заместитель главы Службы безопасности Украины;

Олег Луговский – первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины;

Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки;

Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба командования Воздушных сил ВСУ;

Александр Дьяков – заместитель начальника штаба командования Военно-морских сил ВСУ;

Алексей Маловацкий – начальник Управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба ВСУ;

Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ;

Георгий Кузьмичев – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Аппарата главнокомандующего ВСУ;

Александр Бевз – советник главы Офиса президента Украины.

Напомним, что об утверждения состава российской делегации главой Кремля Владимиром Путиным стало известно поздним вечером 14 мая.



Уже на следующий день делегация РФ прилетела в Стамбул для проведения переговоров с Украиной.



Глава делегации РФ Владимир Мединский назвал задачу прямых переговоров с Украиной в Стамбуле.