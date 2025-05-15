Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле. Кто представит Украину

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров с российской стороной в Стамбуле. Об этом говорится в указе президента №306/2025.
В состав делегации вошли:
- Рустем Умеров – министр обороны Украины и глава делегации;
- Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел Украины;
- Александр Поклад – заместитель главы Службы безопасности Украины;
- Олег Луговский – первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины;
- Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
- Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки;
- Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба командования Воздушных сил ВСУ;
- Александр Дьяков – заместитель начальника штаба командования Военно-морских сил ВСУ;
- Алексей Маловацкий – начальник Управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба ВСУ;
- Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ;
- Георгий Кузьмичев – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Аппарата главнокомандующего ВСУ;
- Александр Бевз – советник главы Офиса президента Украины.
Напомним, что об утверждения состава российской делегации главой Кремля Владимиром Путиным стало известно поздним вечером 14 мая.
Уже на следующий день делегация РФ прилетела в Стамбул для проведения переговоров с Украиной.
Глава делегации РФ Владимир Мединский назвал задачу прямых переговоров с Украиной в Стамбуле.