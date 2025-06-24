Россия нанесла удар по учебному центру Сухопутных войск ВСУ, известно об одном раненом военном

РФ ударила Шахедами по учебному центру Сухопутных войск. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Во вторник, 24 июня, российские оккупанты атаковали «шахедами» один из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В результате удара есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.



«Благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ранения получил один военнослужащий, его госпитализировали в лечебное учреждение.



Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неуклонно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог.



Ранее мы писали, что российские войска 22 июня нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими. Есть информация о погибших.

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