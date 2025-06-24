Росія завдала удару по навчальному центру Сухопутних військ ЗСУ, відомо про одного пораненого

РФ вдарила Шахедами по навчальному центру Сухопутних військ. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

У вівторок, 24 червня, російські окупанти атакували «шахедами» один з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України. Внаслідок удару є постраждалий. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.



«Завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що поранення отримав один військовослужбовець, його госпіталізували до лікувального закладу.



Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог.



Раніше ми писали, що російські війська 22 червня завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводились заняття з військовослужбовцями. Є інформація про загиблих.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях