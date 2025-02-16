России нужна война, мы вместе с Европой, США и всеми партнерами способны закончить ее — Зеленский

Зеленский заявил, что россии нужна война. Фото: ОП

Российские военные ежедневно атакуют Украину, только за минувшую неделю было запущено более 1200 авиабомб и более 40 ракет. Российской Федерации нужна эта война. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм.



«России в ее нынешнем состоянии нужна война, чтобы удержать власть, и она подтверждает желание дальше воевать, ежедневно обстреливая Украину», — отметил он.



По словам Зеленского, на этой неделе российская армия выпустила почти 1220 авиабомб, более 850 ударных дронов и более 40 ракет различных типов. Украина защищается, мы стоим и бьемся благодаря мужеству ВСУ и поддержке партнеров. Однако глава государства отметил, что Украине нужно больше ПВО для защиты жизней людей.



«Европа и мир должны быть более защищенными от такого зла, готовыми к нему. Совместной сильной внешней политикой и давлением на Путина, который начал войну и теперь масштабирует ее по миру. Мы вместе с Европой, США и всеми нашими партнерами способны закончить эту войну справедливым и надежным миром», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 16 февраля запустила по Украине ракеты и дроны. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 95 БПЛА в 10 областях.